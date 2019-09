​Préparation du Magal de Touba- Sokhna Aïda Diallo Thioune se rend au Mali pour l'achat de ...7500 boeufs (VIDEOS)

Comme vous le voyez sur ces vidéos de dakarposte, la distinguée épouse du regretté guide des "Thiantas" est au milieu de troupeaux de boeufs.

Nous avons appris que Sokhna Aïda Diallo Thioune, qui se fait un sang d'encre pour le legs de son défunt époux Cheikh Béthio Thioune, lequel tenait comme à la prunelle de ses yeux à la réussite du Grand Magal de Touba, s'est, sans tambour ni trompette, rendue au Mali. Ce, aux fins d'y acheter du "ndawaal". Et, vous savez quoi? La dame, à peine sortie de sa période de viduité, a passé une commande de 7500 boeufs . "Elle a déjà payé une bonne partie de la commande, qui est d'ailleurs en cours d'acheminement sur Dakar; le reste sera réglé dans les 48 heures incha Allah avec le coup de pouce des talibés disséminés un peu partout dans le monde" fait savoir un inconditionnel "Thiantacône"





Comme le disait Cheikh Saliou Mbacke, le Magal c’est le " Berndèèl ". La qualité et la quantité des aliments et collations etc.… doivent permettre à chacun de sentir que le Magal c’est la meilleure fête qui puisse exister. Donner à manger est un acte fortement recommandé par l’Islam.



Sur ce plan il faut reconnaître que les talibés, particulièrement les Thiantacônes ont toujours fourni des efforts immenses pour rendre la fête belle.

Dans presque toutes les familles ainsi qu’au sein des Dahiras, des bœufs, moutons et mêmes des chameaux sont immolés pour l’occasion. Une quantité astronomique de boissons, de gâteaux et de toutes sortes de mets sont offertes aux musulmans à Touba durant le Magal. Certains talibés reviennent de Touba chargés de produits alimentaires qu’ils offrent comme « Barkèlu » aux gens qui n’ont pas pu se rendre au Magal.





Pour rapel, le Magal de Touba sera célébré cette année le jeudi 17 octobre 2019.