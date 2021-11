​Présidentielle 2024 – Troisième mandat ou présentation d’un dauphin : Quelle option pour Macky Sall ?

Lorsque l’on parle de la candidature (probable) de Macky Sall pour la prochaines présidentielle, le malaise s’installe chez les apéristes et dans la coalition Benno Bokk Yaakar. Car, il est entendu que la possibilité d’un troisième mandat est exclue tant par l’opposition que par la société civile mais, puisqu’un éminent constitutionnaliste, en la personne d’Ismaïla Madior Diouf a théorisé le contraire. Pour lui, il ne s’agira pas d’un troisième mandat mais du second sous la nouvelle constitution. Tout le monde connaît la musique. "Pa Bi" (Me Wade) s’était vêtu du manteau de l’avis du Conseil constitutionnel pour briguer un troisième mandat (et il en a fait les frais), Alassane Ouattara s’est engouffré dans la même brèche tout aussi bien qu’Alpha Condé. On sait ce qu’il est advenu de Condé, victime d’un coup d’Etat consécutif à sa réélection fortement contestée dans la rue et dans les chancelleries étrangères.

Qu’arrivera-t-il à Macky Sall s’il tente de se représenter ? Dieu seul sait mais il ne pourra pas s’en tirer à bon compte. Aussi cache-t-il encore son jeu. Il ne dit pas qu’il se présentera mais il ne dit pas non plus s’il choisira un dauphin.

Mais les analystes tentent d’expliquer son silence assourdissant.

S’il n’est pas candidat qui choisira-t-il parmi ses proches ? Un responsable de l’Apr ou un membre de Benno ?

"Puisqu’il a déjà écarté Khalifa Sall et Karim en utilisant la justice, il lui restera à faire face à ce qui semble être pour ses militants du menu fretin, Ousmane Sonko étant le premier d’entre eux" lâche amer cet opposant sur les ondes de Walf fm avant de renchérir: "Mais s’il ne se présente pas, il mettra sans doute sur la sellette un homme comme Amadou Ba qui, depuis un certain temps est devenu le " soow" de son " mbourou "



Quant à son allié circonstanciel Idrissa Seck, il va de soi que celui-ci sera candidat pour la présidentielle même s’il doit faire face à Macky qui a déjà fait le vide autour de lui pour avoir viré tous les prétendants possibles au sein de l’Apr. Mimi Touré n’est plus en grâce, Boun Abdallah a été rangé au placard, ABC n’est plus de ce monde. Le seul qui a essuyé les bourrasques de la tempête sans couler, reste Amadou Ba qui, pour ne pas être exposé, ne sera pas candidat pour la mairie de Dakar. C’est donc le dauphin le plus probable. À moins que...





En tous les cas, les prochaines semaines nous édifieront bien...











