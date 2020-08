​Reconnu coupable d'injures publiques et de mise en danger : L'agresseur du professeur Seydi condamné à 6 mois avec sursis

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a disqualifié les faits d’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions en injures publiques, mise en danger et violence et voie de fait. Le tribunal a ainsi déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à 6 mois avec sursis. A la barre, le prévenu s'est confondu en excuses. Lui qui avait traité le professeur Seydi de lâche et de criminel a fait son Mea au Culpa.



Le médecin, assuré par Mes Bamba Cisse et Mbaye Dieng, s'est désisté. Ce qui a permis à ses avocats, Me El Hadj Daouda Seck, Aboubacry Barro, Ndoumbe Wane, Baba Diop, Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, Samba Ametti, de le tirer facilement de prison. Plaidant l'application bienveillante de la loi pénale, ils ont pu arracher le sursis à Dame Justice.