​Retrouvée avec 17 kilogrammes de chanvre indien, dissimulés dans une bassine : La commerçante Anais Sagna encourt 10 ans de réclusion criminelle

Anais Sagna risque 10 ans de prison, si la Chambre Criminelle de Dakar suit le réquisitoire du parquet. Poursuivie d’association de malfaiteurs et de trafic intérieur de drogue, la dame qui croupit depuis 2015 en prison reconnaît la détention du chanvre indien mais jure qu’elle n’est pas une trafiquante. Elle sera élucidée sur son sort le 17 août prochain.



C'est suite à une information anonyme, faisant état de l'existence d'un intense réseau de trafic de chanvre indien, animé par Anais Sagna, entre Kaolack, Mbour et Dakar, que les gendarmes de la zone franche, avaient fait une descente à Keur Mbaye Fall en avril 2015. Après trois jours de filature, les pandores ont procédé à l’arrestation de la dame Anais Sagna, dans son domicile qu’elle venait fraîchement de rejoindre. Lors de la perquisition de sa maison, les enquêteurs trouvent dans un garage, une bassine contenant des paquets de chanvre indien. La quantité du produit prohibé s’élevait à 17kg, dissimulé dans des sachets en plastique noir. Sur les lieux, les gendarmes ont également procédé à l’arrestation de Fabiana Sagna nièce de l’accusée, de Maxim Diassy, son neveu et de son fils Diédhiou. Toutefois, ces derniers seront relâchés plus tard, car disculpés par la principale mise en cause.





Elle disculpe son fils, son neveu et sa nièce et indexe un certain...Ibou





Devant la Chambre Criminelle, Anais Sagna revient sur les circonstances de son arrestation et sur la provenance de l’herbe verte. Selon la commerçante de 41 ans, elle s’était rendue à Mbour car le nommé Ibou devait lui donner la somme de 40 mille francs CFA, pour qu’elle règle ses problèmes. « J’ai quitté Keur Mbaye Fall, à 17 heures pour arriver à Mbour dans la nuit. J’ai retrouvé Ibou à la station Elton de Mbour. Il m’a remis un sac que je devais garder pour lui à la maison. S’agissant de l’argent, il a promis de me le remettre quand il sera à Dakar. C’est vers l’aube que je suis arrivée chez moi. Quelques instants après mon arrivée les gendarmes ont procédé à mon arrestation », déclare-t-elle, sans convaincre le président de la chambre Criminelle qui lui fait remarquer qu’elle s’est alors déplacée à Mbour, sans que son besoin d'empocher les 40 mille que lui avait promis Ibou ne soit satisfait. Sur le poids du produit prohibé, la dame précise au tribunal qu’il s’élève à 7kg. Elle martèle que la drogue était enfouie dans un sac et non dans une bassine. Même avec une photo à l’appui, Anais campe sur ses déclarations.

Le ministère public, après les interrogatoires d’audience a requis 10 ans de réclusion criminelle contre l’accusée.



Délibéré 17 août



La défense pour sa part a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. Toutefois, Me Omar Kassé, conseil de la mise en cause, dit ne pas partager la position de sa cliente du fait de son devoir de participer à l‘éclatement de la vérité.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision, le 17 Août prochain.