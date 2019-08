​SÉNÉGAL- Les coulisses de l'affaire Sall-Timis

A l'origine des révélations sur les avantages concédés à Frank Timis dans l'offshore sénégalais se trouve un conflit entre l'homme d'affaires et

son gestionnaire de fortune. Après avoir entraîné la démission forcée

d'Aliou Sall, frère du président Macky Sall, de la présidence de la Caisse des dépôts et consignations ( LC n°803), le reportage diffusé le 2 juin par la BBC a également suscité l'ouverture d'une enquête du tribunal de grande instance de Dakar, confiée au juge Serigne Bassirou Guèye.

Selon la Lettre du Continent, toute l'histoire est la conséquence d'un violent conflit entre le gestionnaire de fortune

Philip Caldwell et Frank Timis. Depuis le début des années 2000, Caldwell gérait le patrimoine de Timis depuis Guernesey.

En 2017, inquiet des perspectives du Brexit, Timis a souhaité rapatrier sa fortune en Suisse, où Caldwell dispose également de bureaux.

Dakarposte a appris de LC que l'opération, complexe, s'est avérée extrêmement coûteuse, au grand dam de Timis, qui a alors brutalement rompu avec son gestionnaire de fortune. Les conditions de la séparation ont été négociées à l'amiable et en secret, Timis s'engageant à ne pas porter plainte contre Caldwell en échange de la

restitution, par ce dernier, de toutes les parts qu'il détenait dans les multiples sociétés de l'homme d'affaires australo-roumain.

Cette exigence de Timis a considérablement affaibli l'étude de Philip Caldwell qui,

un an plus tard, témoignait contre son ancien client devant les caméras de la BBC.

A la suite à la diffusion de ce reportage, Timis a porté plainte contre son ancien

gestionnaire de fortune.