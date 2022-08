​Scandale au Port autonome de Dakar – Victime de menaces par un employé, une Directrice virée par le DG, Sedikh Bèye

L’affaire fait grand bruit. Madame Diop née Astou Touré, directrice du revenu patrimoine au Port autonome de Dakar, a reçu des menaces et des insultes de la part d’un dirigeant syndical mécontent d’avoir vu sa prime baissée. La dame a donc porté plainte pour insultes et menaces et le juge est entré en voie de condamnation contre l’auteur de ces faits résumés comme suit :

Après avoir reçu une prime d’1 million francs, alors qu’il s’attendait à percevoir 3 millions francs, à l’instar de ses collègues le responsable syndical et assistant au chef division reproduction du Port autonome de Dakar a menacé et insulté la directrice du revenu patrimoine en ces termes : " Tu verras qui je suis. Tu penses que tu es supérieure à tout le monde, avec moi ça ne passera pas. Il y aura un mortal combat entre nous… ". Ces propos lui ont valu une condamnation de trois mois de prison assortis de... sursis et une amende de 100.000 francs. Il doit, en sus, allouer le franc symbolique à la plaignante.

Mais, curieusement, Mme Diop, l'épouse d'un ponte du régime marron, victime d’insultes et de menaces vient d’être virée par le Directeur Général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sedikh Beye, "qui n’a pas apprécié qu’elle fasse condamner son syndicaliste préféré".

A la limite, on pourrait penser que le DG et le syndicaliste sont de mèche car, selon certains employés, les deux hommes sont comme " cul et chemise " tant ils s’entendent bien.

Comment un DG et un syndicaliste peuvent-ils s’entendre si bien ? Il y a anguille sous roche dénoncent certains travailleurs du Port.



Dakarposte, qui "creuse" encore sur cet esclandre, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails.



