​Solidarité pour la lutte contre le coronavirus – Sokhna Moumy Kébé casse sa tirelire

Cette dame ne rate jamais une occasion de montrer sa générosité. Récemment, elle s’est signalée à la Patte d’Oie où, un des grands talibés de feu Serigne Saliou Mbacké, surnommé «Mini Car» baptisait son dernier né. A cette occasion, Sokhna Moumy s’est montrée d’une telle générosité qu’elle a failli créer une émeute tant les badauds et autres griots lui courraient derrière pour lui soutirer quelques billets. Elle avait bien des raisons de faire preuve d’une telle générosité, car “ Mini Car ” a donné à l’enfant le nom de Serigne Saliou Mbacké qu’elle a tant vénéré, et dont elle est l’une des épouses du fils aîné, Serigne Moustapha Saliou.

Sokhna Moumy, femme d’affaires prospère, est d’ailleurs parmi ceux qui se sont illustrés les premiers en offrant plusieurs millions de francs pour la lutte contre le Covid 19 dès l’appel à solidarité lancé par le président Macky Sall.

Cette dame a de qui tenir car elle est la fille du défunt milliardaire, El Hadj Ndiouga Kébé et de feue Marème Dieng Salla, alors réputée l’une des plus belles femmes du pays. Aussi bien son père que sa mère ont toujours eu la réputation d’être de généreux donateurs qui ne disaient jamais non à un solliciteur. Elle a hérité de sa mère une beauté éclatante et, de son père la générosité et le sens des affaires. Une telle femme mérite d’être citée en exemple.

























Mamadou Ndiaye dakarposte

njaydakarposte@gmail.com