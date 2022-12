​Succession ou pas de Moustapha Niasse – L’AFP dans la division !

L’ancien président de l’Assemblée nationale et patron du parti AFP, Moustapha Niasse va-t-il prendre sa retraite politique ? La réponse de ce dernier n’est ni oui ni non, sauf qu’il a rappelé récemment qu’il n’a pas encore commencé à " marcher avec une canne", histoire de dire à ceux qui souhaitent qu’il passe la main, qu’il n’est pas encore un vieillard grabataire.

Mais, le débat fait rage au sein du parti. À cause de son âge avancé, plusieurs militants de l’AFP souhaitent que Niasse désigne dès maintenant son successeur à la tête du parti ou d’organiser un congrès pour leur permettre de choisir le futur chef du parti. Et, comme successeur potentiel, le nom qui apparaît le plus est celui du ministré viré, nous voulons nommer Oumar Sarr.

Certains militants ont d’ailleurs déjà décidé que leur candidat à la prochaine élection présidentielle ne sera autre qu’Oumar Sarr tandis que d’autres martèlent qu’il ne saurait y avoir d’autre candidat que Niasse lui-même.

Qu’en sera-t-il ? Que décidera le patriarche Niasse ? On y verra plus clair dans les semaines à venir.







njaydakarposte@gmail.com