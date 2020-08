​Tamkharit à Dakar-Plateau: Macky Sall offre 20 bœufs, Yakham Mbaye y rajoute 10

Qu'on l'aime ou le déteste, une constante demeure chez Yakham Mbaye : son engagement sans faille et inoxydable aux côtés du Président, et aussi ses manières originales de le manifester.

Si on passe la longue liste de batailles rudes et risqués qu'il a livré pour Macky Sall jusqu'à y laisser beaucoup de plumes, on ne peut ignorer ses actions sociales discrètes particulièrement à l'endroit des populations de sa commune, Dakar-Plateau.

Il y a quelques mois, lorsque le patron de l'Apr avait appelé à une souscription nationale pour lutter contre le coronavirus, là où les ministres contribuaient à hauteur d'un million, le Directeur général du quotidien national Le Soleil donnait tout bonnement tout son salaire : quatre millions de francs Cfa. Un acte inédit qu'aucun membre de la majorité au pouvoir n'a fait.



"Il est un digne fils de Dakar-Plateau" dixit le Grand Serigne



Et aujourd'hui, nous apprenons que Yakham Mbaye a récidivé de fort belle manière dans le social à l'occasion de la fête de la Tamkharit en venant en renfort à son leader qui a offert vingt bœufs aux populations de Dakar-Plateau remis au Grand Serigne de Dakar : douze aux Pencs de la capitale, cinq à la Grande Mosquée, trois au Chef supérieur de la Collectivité Lébou. En effet, le Directeur général du Soleil a rajouté à cette donation appréciable dix autres bœufs qui sont allés aux six Pencs du Plateau, à la Zawiya El Hadji Malick Sy, au Grand Serigne de Dakar et aux femmes Bennoo de la commune. Un acte qui a fortement touché Abdoulaye Makhtar Diop en témoigne le communiqué qu'il a publié pour faire les éloges de Macky Sall et de Yakham Mbaye "un digne fils de Dakar-Plateau", dit-il.