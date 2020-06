​USURPATION DE FONCTION: El Abdoulaye Kobar vole la carte de son ami militaire et se retrouve en prison

Une affaire d'usurpation de fonction a été jugée, aujourd’hui mercredi 10 juin 2020, au tribunal des flagrants délit de Dakar. Menuisier de fonction, Abdoulaye Kobor avait scanné la carte professionnelle de son ami, pour entrer dans la peau d’un militaire.



Du toupet, il en a. Oui, le menuisier Abdoulaye Kobor est de cette race d’hommes qui n’ont peur de rien. Pour oser scanner la carte professionnelle de son ami et se pavaner dans les rues de Dakar en se faisant passer pour un militaire en plein Etat d’urgence, il faut être rusé pour le faire. El Hadj Abdoulaye Kobor, 34 ans, l'est. Il a eu la malencontreuse idée de choper ladite carte professionnelle de son ami militaire. Seulement, sa bamboula ne va pas durer. Au cours d’un contrôle de routine des éléments de la police des Parcelles Assainies, les forces de l’ordre ont remarqué que la photo sur la pièce était différente de lui. Qu’il n’était donc pas celui qu’il prétendait être. Là, il a été coffré et envoyé au trou.



«Mon ami ma prêté sa trousse, je l’ai fouillé et trouvé sa carte professionnelle»



Ce matin, il a comparu à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour usurpation de fonction et vol simple. Face au juge, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de solliciter la clémence du juge. « Mouhamed est mon ami militaire. Il m'a confié sa trousse d’effets personnels. En la fouillant, j'ai trouvé ses papiers. J'ai donc scanné la carte professionnelle. Le jour de mon arrestation, les policiers m'ont fouillé au cours d'un contrôle de routine et ont trouvé la carte par devers moi », a-t-il soutenu, jurant de n’avoir jamais exécuté son dessein. Au terme des débats le parquet a requis l’application de la loi pénale. Me Iba Mar Diop de la défense qui a plaidé une application bienveillante de la loi pénale, le prévenu a écopé 6 mois assorti du sursis avec une amende ferme de 100 mille FCfa. Les intérêts simple ont été réservés.