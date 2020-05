​Une valeur de 2 milliards d’euros en faux billets saisie par la gendarmerie – 20 jours de surveillance pour éventer l’affaire

La Brigade de recherches de la Gendarmerie nationale a fait preuve de beaucoup de patience avant de démanteler une bande de malfaiteurs qui s’adonnent au trafic de faux billets. Comme la plupart des personnes averties le savent, nos compatriotes utilisent depuis plusieurs dizaines d’années de “billets noirs” et du mercure pour fabriquer des faux billets. C’est le même procédé que les mis en cause étaient en train de mettre en place. Mais, c’est connu, autant il est difficile d’obtenir ces fameux “billets noirs”, autant c’est un casse-tête de trouver du mercure, ce métal liquide indispensable pour “laver” les “billets noirs” afin des transformer en vrais billets de banque.

Cette bande qui vient d’être arrêtée (ndlr:une affaire révélée en exclusivité par dakarposte) possédait une quantité impressionnante de ces billets noirs, une valeur équivalente à pas moins de 2 milliards d’Euros, autant dire une fortune colossale si l’affaire est bien conclue.

Mais c’était sans compter avec le professionnalisme des hommes en bleu. Après avoir reçu un renseignement d’un de leurs informateurs, les gendarmes commencent leur enquête. Entre filatures, écoutes téléphoniques, infiltration, ils parviennent à cerner tous les contours de cette affaire avant d’entrer en action. Une descente sur les «lieux du crime» après plus de vingt jours de surveillance des suspects permet de mettre la main sur ces fameux «billets noirs» et sur tous les protagonistes de cette sale affaire. En tout, six hommes sont arrêtés, cuisinés et déferés hier, lundi au parquet de Pikine. Les mis en cause sont les sieurs Daouda Ndiaye, Badara Fall, Alioune Diop, Mouhamadou Mactar Laye Sambe, Fallou Cissé et Mbaye Fall. Ils ont été présentés au Procureur pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger, complicité de contrefaçons de signes ayant cours légal sur un territoire étranger et blanchiment de capitaux. C’est dire qu’ils risquent jusqu’à 20 ans de prison si le tribunal les juge coupables de ces faits.