​VJ est dans la place – Une nouvelle étoile éclaire le Rap Galsen !

Le garçon a 18 ans. C’est un étudiant brillant mais il est aussi devenu une célébrité dans le milieu très restreint des stars du rap. Il s’appelle Mohamed Preira au civil, mais son « nom de guerre » et VJ.

VJ qui devait organiser un concert à l’esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, vu son événement annulé par le préfet de Dakar à environ trente minutes avant le début de sa prestation. La raison ? Il y avait une telle foule, une telle bousculade que, pour des raisons de sécurité et afin de préserver l’intégrité physique des admirateurs du jeune rappeur que le préfet a pris cette décision d’annuler le "live". Car juste par sa présence, VJ a réussi à faire le Buzz,ce qui a même occasionné le blocage de la circulation, provoquant un embouteillage monstre dans la ville.

Ce garçon n’a pas encore fini de conquérir le cœur des jeunes. Et c’est un honneur pour la presse, car, dakarposte a appris que VJ ( à l'état civil Mohamed Preira) n’est autre que le fils de deux journalistes : Ballé Preira est son père, et sa mère est la très discrète mais très célèbre –à son corps défendant- Hourèye Thiam.

Si Mohamed Preira VJ écoute les conseils de ses parents, il n’aura pas la grosse tête dès maintenant et ne se fera pas " bouffer" par les caïmans du showbiz sénégalais. Suivez nos regards !













