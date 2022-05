​Violence scolaire à Karang- Les deux collégiens Ibrahima Dramé et Bara Guèye condamnés à 6 mois dont ...

Dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que le tribunal de Fatick a finalement condamné les deux collégiens, qui se sont tristement illustrés, à une peine de prison de 6 mois, dont 1 mois ferme en sus d' une amende



Pour rappel, il s'agit de cet esclandre, une affaire de règlement de comptes entre lycéens, qui a eu lieu à Karang (Foudiougne)



Comme révélé par dakarposte, il s'agit d'un adolescent, répondant au nom de M. L. Sankaré mis à terre et roué de coups par son camarade de classe (Ibrahima Dramé) sous le regard complice de leur compagnon . La séquence de quelques minutes a choqué plus d'un sur les réseaux sociaux. La suite est connue. Dame Justice est vite intervenue.



Les deux mis en cause: celui qui donnait des coups de poing et le "caméraman" sont arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Leur procès à huis clos s'est tenu ce vendredi matin.



Bara Guèye (qui filmait) et Dramé (celui qui rouait de coups) étaient poursuivis pour diffusion d’images à caractère personnel et coups et blessures volontaires