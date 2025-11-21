Samba Thiam, père de la défunte Nogaye Thiam (25 ans), retrouvée morte dans la maison de sa belle-famille, dénonce la négligence et l’indifférence qui ont marqué les dernières heures de sa fille.



Contacté par Les Échos, il explique que le drame a suivi une dispute survenue le vendredi entre Nogaye et sa belle-mère. « Alors que c’était son tour de cuisiner, sa belle-mère lui retire cette tâche et confie la cuisine à sa belle-sœur, la sœur de Lamine Diao. Elles se sont criées dessus et se sont injuriées », raconte-t-il.



Suite à l’altercation, Nogaye s’est réfugiée dans sa chambre avec son enfant d’un an et demi. Selon l’interlocuteur du journal, elle est restée sans vie pendant 48 heures, sans que personne ne s’inquiète de son absence.



Le père révèle la phrase choquante qu’aurait prononcée la belle-mère : « Mangez et laissez-la. Elle est impolie. »



Pendant ce temps, la famille déjeunait devant la porte de sa chambre. C’est Moussa Diao, beau-frère de Nogaye, qui a fait la découverte macabre. « Après avoir interrogé la famille, il a contacté Elimane, [le mari de Nogaye], qui a ordonné de forcer la porte. Sa belle-mère, selon moi, est restée indifférente et a juste demandé que la porte ne soit pas endommagée », rapporte Samba Thiam.



La scène est insoutenable : Nogaye était morte depuis deux jours, son enfant recroquevillé contre elle. C’est son oncle maternel et beau-père qui a informé le père. « Au téléphone, il m’a dit qu’on venait de découvrir le corps de Nogaye et m’a demandé de croire en Dieu, sans aucune compassion », déplore Samba Thiam.



Le père révèle également que sa fille, qui avait déjà subi des humiliations constantes, avait déjà fait trois fausses couches.



