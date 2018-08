10 bonnes raisons de parrainer la candidature du Président Macky SALL

1. Je parraine la candidature du Président Macky SALL parce que c'est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar qui se distingue des coalitions occasionnelles et éphémères qui se disloquent après des élections. 2. Je parraine la candidature du président Macky SALL parce que c'est le Président de l'émergence qui a mis en œuvre le Plan Sénégal Émergent (PSE) qui est la clé de prospérité du Sénégal. 3. Je parraine la candidature du président Macky SALL parce que c'est le Président de la continuité du développement et de la stabilité du Sénégal avec une croissance économique de 6,8% et une paix sociale. 4. Je parraine la candidature du Président Macky SALL parce que c'est le Président de la justice sociale avec les Bourses de sécurité familiales, la Couverture Maladie Universelle (CMU), les cartes d’égalité des chances, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, la gratuité de l’hémodialyse et de la césarienne. 5. Je parraine la candidature du Président Macky SALL parce que c'est le Président des programmes structurants comme le Pudc, le Promo Villes, le Puma, le Pracas, le Prodac. 6. Je parraine la candidature du Président Macky SALL parce que c'est le Président des infrastructures comme l’aéroport Aidb, l’autoroute Ila Touba, la ville neuve de Diamniadio, Dakar Arena, Palais des sports, le Pont Transgambien, le Train Express Régional. 7. Je parraine la candidature du Président Macky SALL parce que c'est le Président de l’énergie car en plus des réalisations de centrales solaires et éoliennes c’est le candidat porte bonheur du Sénégal avec la découverte du pétrole et du gaz qui placeront notre pays parmi les premiers producteurs de gaz et de pétrole du monde. 8. Je parraine la candidature du Président Macky SALL parce que c'est le candidat de l'autonomisation des femmes et des jeunes avec la mise en place de la Délégation générale à l’Entreprenariat des Femmes et des jeunes (DER/FJ) dotée d’un fond de 30 milliards 9. Je parraine la candidature du Président Macky SALL parce que c'est le Président des mosquées et des églises avec le lancement du Programme de modernisation et de réhabilitation des cités religieuses dans tous les foyers religieux du Sénégal. 10. Je parraine la candidature du Président Macky SALL parce que c'est le Président des immigrés car pour la première fois dans l’histoire du Sénégal la diaspora est représentée par 15 députés à l’Assemblée Natioanale et le f 11. Je parraine la candidature du Président Macky SALL pour le réélire au premier tour et lui donner un second mandat pour la continuité du Plan Sénégal Emergent (P.S.E) et la stabilité du Sénégal. Sada DIALLO, Président du Mouvement SICAP DEBOUT Www.sicapdebout.com