114 milliards FCFA disparus des comptes de la SOGEPA

Dans le rapport de la Cour des comptes, la SOGEPA a été citée comme ayant géré un compte bancaire dénommé « État du Sénégal/Relance de l’Économie » à la Banque Islamique pour un montant de 247,33 milliards de FCFA. Ce, dans le cadre d’un programme de mobilisation de fonds via un emprunt obligataire Sukuk de 330 milliards de FCFA en 2022 concernant des immeubles de l’Etat.



Cependant, un écart de 114 milliards FCFA a été constaté. D’où la sortie du Directeur général de la Société de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’Etat (SOGEPA) pour apporter des précisions à l’audit de la Cour des comptes.



À en croire Elimane POUYE, « la transaction en tant que telle ne souffre d’aucun problème, tout a été réalisé dans le respect des procédures. Le véritable sujet de préoccupation concerne l’utilisation des fonds générés, en particulier le reliquat de 114 milliards de FCFA, dont la traçabilité n’apparaît pas clairement dans les comptes. Nous demandons des éclaircissements sur ce point afin de garantir une transparence totale dans la gestion des ressources publiques ».







Il faut préciser que ce compte ne dispose d’aucun dossier d’ouverture officiel et «les fonds exécutés en dehors des procédures budgétaires et comptables habituelles ».























































Rewmi