145e Appel layenne : Diomaye Faye n’a pas encore libéré la subvention instaurée depuis Abdou Diouf (commission Communication)

Dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur, Adama Sow, le vice-président de la commission Communication du comité d’organisation de l'Appel layenne dont la 145e édition sera célébrée à partir de ce jeudi, informe que l’État n’a pas encore remis la subvention à leur communauté. «Jamais les Layènes n’ont dû attendre aussi tard pour la percevoir», souligne l’interlocuteur du journal.



Adama Sow rappelle que la subvention en question a été instituée en 1981 par l’ancien Abdou Diouf, précisant qu’elle a été perpétuée par ses successeurs Abdoulaye Wade et Macky Sall. S’il n’a pas dévoilé le montant, le vice-président de la commission communication de l’Appel a révélé que «les Layènes n’ont jamais reçu plus de 50 millions de francs Cfa de l’État».



«C’est pourquoi, a-t-il embrayé, 99% des besoins liés à l’Appel sont couverts par les cotisations et contributions de tous les dahiras et l’ensemble des Layènes présents dans toutes les contrées.»

















































seneweb