18 ème édition des Cauris d'Or- Les deux champions nationaux Youssou Ndour et Mbagnick Diop ont mis le feu au King Fahd Palace à la soirée (IMAGES)

Comme vous le voyez sur les images assez révélatrices, le banquet, émaillé de prestations musicales dont celle de Pape Diouf entre autres interventions d’invités de marque, était suivi d’une soirée dansante de l'artiste multidimensionnel Youssou Ndour et du Super Etoile en "live and direct" sur TFM dans le cadre pittoresque du King Fahd Palace.





" C'est un spectacle de qualité ", s'est enthousiasmée une pin up, aux chevaux de cendre, à l'issue de ce gala annuel des Cauris d'Or à l'actif de l'entreprenant ...entrepreneur Mbagnick Diop.



Après le rituel des distinctions aux entreprises méritants entra autres capitaines d'industries, "You mou Mame Marie Sène Maawo" et ses virtuoses du Super Etoile ont régalé les veinards qui ont assisté à cette légendaire fiesta sous le ciel étoilé de Dakar.



Force est de reconnaitre que le secret de la réussite du self made man Mbagnick Diop, à travers les Cauris d'Or, réside dans l’approche. Comme de tradition, ce "boy town", qui a blanchi sous le harnais, au carnet d'adresses en or, aborde cet évènement majestueux très couru de manière réfléchie et structurée.



Dakarposte publie quelques images de l'édition 2023 qui laisse des souvenirs agréables et inoubliables au "beautiful people" venu des quatre coins du globe. Comme l'a intitulé notre confrère du groupe REWMI, c'est la "Persévérance en Majuscules"...