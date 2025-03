29 milliards de dollars perdus en une journée: la dégringolade d'Elon Musk bat des records

Rien ne va plus sur les marchés aux États-Unis. La Bourse de New York s'est une nouvelle fois repliée ce lundi sur fond de crainte d'une récession. Dans un contexte de guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, le pays qui sortait de deux années fastes à près de 3% de croissance annuelle voit les mauvais signaux conjonturels se multiplier.



"Ce qui devient de plus en plus clair à long terme, c'est que Donald Trump nuit à la croissance tendancielle américaine, c'est-à-dire à la croissance au-delà de 2026, expliquait ce lundi sur CNBC Holger Schmieding, chef économiste de Berenberg.







Nuages sur la conjoncture américaine, ventes de Tesla en chute, rejet de sa personnalité clivante... Elon Musk cumule les problèmes depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Son patrimoine a fondu de 148 milliards de dollars depuis le 17 janvier, dont 29 milliards sur la seule journée de lundi.



"Les zigzags du président sur les tarifs douaniers montrent qu’il n’a guère idée des conséquences potentielles de ses politiques tarifaires, c'est un agent du chaos et de la confusion."

Dans cette Bérézina, ce sont les grandes fortunes du pays qui ressentent pour le moment les plus fortes secousses. À commencer par la première d'entre elles, Elon Musk. Le patron de Tesla qui avait vu sa fortune atteindre un sommet historique le 17 décembre dernier à 486 milliards de dollars n'en finit plus de s'écrouler. Ce lundi, le cours de l'action Tesla a chuté de plus de 15% et le patrimoine du milliardaire a fondu de 29 milliards de dollars en une journée. Du jamais vu.



Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche le 17 janvier dernier, ce sont 148 milliards de dollars du patrimoine de l'homme le plus riche du monde qui sont partis en fumée.



La chute violente de Tesla

Tirant l'essentiel de sa fortune de sa participation dans Tesla, dont la valorisation a fondu de 900 milliards de dollars en trois mois, Elon Musk cumule les problèmes. Comme les autres, il pâtit de la fébrilité des marchés dans la "confusion" actuelle. Mais il paie aussi son engagement auprès de Donald Trump dans le "Department of governement efficiency" qui semble accaparer le patron de multiples entreprises (Tesla, X, SpaceX).





C'est enfin et surtout les mauvais résultats de Tesla qui s'accumulent. Les ventes de voitures électriques de la marque ont chuté de 70% en Allemagne sur les deux premiers mois de l'année. En Chine, ce n'est pas mieux. Selon Royal Bank of Canada, le nombre de véhicules vendus sur le deuxième mois de l'année a atteint 3.911 unités, marquant un plongeon de 87% sur un an. Ce sont les ventes mensuelles les plus basses du constructeur en Chine depuis l'été 2022. D'autant plus inquiétant que son concurrent chinois BYD enregistrait dans le même temps une envolée de ses ventes de 90%.







Modèles vieillissants, conduite autonome décevante, rejet de la marque par les consommateurs européens suite aux prises de position politiques de Musk en faveur des partis d'extrême droite… Les raisons sont nombreuses pour expliquer la chute de Tesla.











Pour les milliardaires dans leur ensemble, le début du second mandat de Donald Trump est douloureux. Les cinq plus grandes fortunes de la planète ont perdu un total de 209 milliards de dollars depuis le 17 janvier dernier. La plupart d'entre eux étaient d'ailleurs présents au Capitole lors de la prestation de serment ou sont allés en visite à Mar-a-Lago, la résidence personnelle du président américain. Jeff Bezos (Amazon) a perdu 29 milliards de dollars, Sergueï Brin (Alphabet) 22 milliards, Mark Zuckerberg (Meta) 5 milliards et même Bernard Arnault (LVMH) subit un recul de 5 milliards de dollars.