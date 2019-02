30 Photos : Sokhna Bousso, la « Première dame » de Aliou Sall lance le Mouvement And Ak Aliou Sall pour la Réélection du Président Macky SALL

C’était pour la première fois qu’elle s ‘affichait au grand public, mais pour un but très précis. Sokhna Bousso SALL, épouse du Maire de Guédiawaye Aliou SALL, ne se contente uniquement pas de son appartenance politique, mais veut passer à l’action.



Elle a lancé, hier, au City Buisiness sis à Sacré Cœur Dakar, un nouveau mouvement de soutien pour la réélection de Macky Sall, dénommé MAAS REC (Mouvement And Ak Aliou Sall pour la Réélection du Président Macky SALL) . Découvrez en images la cérémonie de lancement du mouvement de soutien, présidée par le Maire Aliou SALL, avec la présence de personnalités politiques, religieuses, sociales, et de nombreux adhérents.

