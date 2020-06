4 DÉCÈS DE PLUS, 145 NOUVEAUX CAS, 22 PATIENTS EN RÉANIMATION !

La flèche remonte. Dangereusement. Ce samedi, 13juin 2020, le point sur la situation du jour de l’évolution de la pandémie de la Covid 19 au Sénégal, aura été particulièrement inquiétant. Quatre nouveaux cas de décès liés au coronavirus ont été enregistrés, portant le total à 60 morts. Mais ce n’est pas le seul indicateur qui fait peur.



Le nombre de nouveaux cas de patients testés positifs au virus SARS COV2 a grimpé avec 145 nouveaux cas sur 1378 tests effectués dans les laboratoires d’analyses de l’institut Pasteur de Dakar être l’Iressef de Diamniadio. Soit un taux de positivité de 10,5%.



Parmi ces nouveaux cas, un nombre impressionnant de cas importés est également enregistrés à l’AIBD : ils sont 27, plus que les 19 cas communautaires répertoriés entre Point E, Matam, Thiaroye, Mermoz, Sicap Mbao, Thiadaye, Amitié, Tivaouane, Diourbel, Colobane, Médina, Grand Yoff, Plateau, Guediawaye, Keur Mbaye Fall et Touba (5 cas).



Ainsi, le Sénégal flirte avec la barre des 5000 cas positifs enregistrés depuis le premier jour. Selon les chiffres officiels, on en est à 4996 patients testés positifs, 3228 patients déclarés guéris (dont 128 aujourd’hui), 60 décès déplorés et un patient évacué à son pays d’origine. Enfin, à ce jour, 1707 patients sont encore en traitement dans les différents centres de traitement ouverts à Dakar et dans les régions.





























