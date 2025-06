563 interpellations, 307 gardes à vue à Paris- "Ceux qui ont gâché la fête sont des barbares", lâche Bruno Retailleau

Bruno Retailleau en conférence de presse: "A côté de cette joie, je voudrais avoir une pensée pour les proches de deux victimes. Il y a une trentaine de gendarmes blessés, parfois brièvement. La fermeté de la réponse sécuritaire a été au rendez-vous et à la hauteur".



Le ministre de l'Intérieur rapporte 563 interpellations, 307 gardes à vue. "Ceux qui ont gâché la fête sont des barbares. La violence des mineurs est majeure. On ne mettra jamais un escadron dans chaque rue et dans chaque carrefour."