Le chroniqueur Adama Fall condamné à 2 mois avec sursis pour vol de 70.000 FCfa

Agé de 53 ans, père de 3 enfants, domicilié à Guédiawaye, Adama Fall,chroniqueur, vient d’être condamné par le tribunal d’instance (Ti) de Dakar pour vol de 70.000 Fcfa. Il a écopé de 2 mois assortis du sursis. Le tribunal a réservé les intérêts de la partie civile absente à l’audience et a ordonné la restitution du téléphone portable du mis en cause.



Le 04 avril dernier, Adama Fall a reçu via Wave, la somme de 70.000 Fcfa de l’une de ses connaissances Mouhamadou Touré, qui s’était trompée. La partie civile voulait envoyer l’argent à la dame Adama Fall, au lieu du prévenu. Elle a appelé ce dernier après s’être rendue compte l’erreur, mais le chroniqueur qui avait déjà dépensé l’argent,

ne lui a pas rendu la somme et est resté injoignable. Ce n’est que le 27 mai, quand il a été convoqué à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc), que Adama Fall a restitué les sous par Wave.



Devant la barre, il a nié le vol, reconnu avoir dépensé l’argent et demandé pardo n à M. Touré qu’il considère comme un frère. La représentante du substitut du procureur a requis un mois ferme et une amende de 70.000 Fcfa.



Les conseils de Adama Fall, Mes El Hadji Amadou Sall et Oumar Youm ont sollicité la relaxe.









































Le Soleil