Visite d’Ousmane Sonko en Chine: Li Qiang promet d’encourager ses compatriotes à massivement investir au Sénégal

Le Premier ministre de la République populaire de Chine, Li Qiang, s’est engagé à encourager les entreprises chinoises à investir massivement au Sénégal, lors d’une séance de travail avec son homologue sénégalais, vendredi, à Pékin.



“Le Premier ministre chinois a pris l’engagement d’encourager les entreprises chinoises à investir massivement au Sénégal dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité numérique, du développement industriel et technologique”, a appris l’envoyé spécial de l’APS de source diplomatique.



Le chef du gouvernement chinois a eu une séance de travail avec son homologue sénégalais, qu’il a reçu au Grand Palais du peuple, dans le cadre de la visite officielle que ce dernier a entamée en Chine samedi dernier.



Li Qiang a également promis d’encourager les investisseurs chinois à explorer “l’immense potentiel dont dispose le Sénégal”, rapporte une note émanant de la diplomatie sénégalaise.



Les discussions entre les deux délégations ont essentiellement tourné autour des priorités communes des deux pays, indique-t-on de même source.



A l’intention de la partie chinoise, le chef du gouvernement sénégalais a fait une présentation de la situation macro-économique du Sénégal et les enjeux et opportunités offertes dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda de transformation socio-économique du Sénégal, renseigne cette source.



“Le Premier ministre Ousmane Sonko a sollicité et obtenu l’accompagnement de la Chine dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050”, assure la même source.



Son homologue Li Qiang a assuré, dans la foulée, que son pays sera bien représenté au Forum économique que le Sénégal prévoit d’organiser prochainement, en rappelant qu’une trentaine de projets économiques et de bien-être social avaient déjà été réalisés au Sénégal, grâce à l’accompagnement de la Chine.



Il a noté avec satisfaction les projets réalisés dans le domaine de la santé et du sport, en déclarant que son pays était disposé à accorder davantage de places dans ses universités aux étudiants sénégalais.



Selon la diplomatie sénégalaise, le Premier ministre chinois a favorablement répondu à une demande faite par Ousmane Sonko, relative à l’installation prochaine au Sénégal d’un Atelier Luban, une structure chinoise de formation professionnelle et technique présente dans plusieurs pays du monde.

















































Le Soleil