Le cortège du ministre du Tourisme victime d’un accident, le DAGE grièvement blessé

Le cortège du ministre du tourisme et de l’artisanat Mountaga Diao a fait un accident ce vendredi vers 10 heures sur la route Dahra–Linguère à hauteur du village de Somme distant de 10 kilomètres de la ville de Dahra.Selon une source sécuritaire le véhicule du DAGE dudit ministère s’est renversé et a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser loin de la chaussée. L’éclatement des deux roues du véhicule serait à l’origine de ce violent accident. Le bilan provisoire fait état de 04 blessés graves dont le DAGE du ministère du tourisme et de l’artisanat.Toutes les victimes ont été évacuées au centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra par les sapeurs- pompiers puis à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs- pompiers. Le ministre Mountaga Diao et sa délégation se rendaient à Matam.













































































