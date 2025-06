Libéré avec bracelet électronique… : Oumar Faye de Leral Askan Wi alerte sur la santé fragile de Samuel Ahmed Sarr

Rédigé par Dakarposte le Mardi 3 Juin 2025 à 02:25 modifié le Mardi 3 Juin 2025 - 02:27

Oumar Faye, Leral Askan Wi, a pris son courage à deux mains, pour alerter sur la santé fragile de Samuel Ahmed Sarr, libéré avec bracelet électronique et une assignation à domicile. Il peine à comprendre la motivation de cette décision judiciaire. Pour Oumar Faye, l’ancien ministre d’État, véritable talibé mouride, ne pourra même pas se rendre à Touba. Après six mois d’emprisonnement et d’instruction, relève-t-il, le Directeur général de West African Energy devrait recouvrer tout bonnement, sa liberté.



Oumar Faye qui craint pour la santé de Samuel Sarr qui se degrade advantage, demande à lui trouver des possibilités de sortie du territoire, pour bénéficier de soins adaptés à l’étranger.



D’après lui, les maladies dont souffre Samuel Sarr, sont incompatibles avec le bracelet électronique.













































Leral

