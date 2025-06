Tribunal de Dakar : Verdict attendu pour Omar Sow le 18 juin

Ce 4 juin 2025, au Tribunal des flagrants délits de Dakar, l’audience d’Omar Sow, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, s’est conclue par un renvoi de l’affaire au 18 juin pour délibéré. La défense, composée de Mes El Hadji Diouf, Aboubacry Barro, Omar Youm, Adama Fall et Alioune Badara Fall, a plaidé pour un renvoi des fins de la poursuite, arguant que le délit n’est pas constitué et que l’élément moral fait défaut.



Omar Sow, membre de l’Alliance pour la République (APR), est accusé d’avoir déclaré sur l’émission Ultimatum de Seneweb que le parquet avait programmé le placement sous bracelet électronique de l’ancien ministre Ismaila Madior Fall. À la barre, il a plaidé un « lapsus », présenté ses excuses au procureur Ibrahima Ndoye et refusé de nommer les sources de ses allégations.



Le procureur de la République avait requis une peine d’un an d’emprisonnement, dont 6 mois ferme, assortie d’une amende de 200 000 FCFA. L’audience a été marquée par un accrochage entre Me El Hadji Diouf et le procureur, qui a accusé l’avocat de « faire le show », provoquant une menace de plainte de ce dernier.

























Seneweb