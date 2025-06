"Beaux Maraîchers"- Des étrangers arrêtés pour possession de drogue

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar de l'OCRTIS a procédé, ce mardi 4 juin 2025, à l’interpellation de de neuf (09) personnes (dont 2 nationalité sénégalaise et 7 de nationalité étrangère), aux alentours du garage « Les Baux maraîchers », en possession de dix-sept (17) képas de Kush, trente (30) comprimés de tramadol, la somme de 33.000fr et du matériel destiné au conditionnement de la drogue.



Ces interpellations sont consécutives à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogues (kush, chanvre indien et autres substances prohibées) animés par des étrangers.

A cet effet, une mission de surveillance a permis les principaux animateurs des différents points de deal.



Les mis en cause ont été placés en position de garde à vue et l’enquête suit son cours en vue d’interpeller toute personne impliquée dans ce trafic.