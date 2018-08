6 matches de suspension pour le joueur qui avait insulté Demba Bâ…

Le joueur qui a insulté Demba Bâ, pensionnaire du Shanghaï Shenhua, a été sanctionné, ce vendredi, par Fédération chinoise de football.



Le milieu de terrain chinois du Changchun Yatai Zhang Li écope ainsi six matches de suspension et 3.500 Euros d’amende.



La Fédération chinoise de football (Cfa), sans mentionner le racisme dont s’était plaint l’attaquant sénégalais, a souligné dans son communiqué que Changchun Yatai Zhang Li a « perturbé le bon déroulement du match, provoqué du désordre et des répercussions sociales négatives ».



A rappeler que la Fédération chinoise de football avait ouvert lundi dernier une enquête sur les allégations de l’attaquant de Shanghai Shenhua, Demba Ba, selon lesquelles, il aurait été victime d’abus racistes, lors d’un match de Championnat, samedi dernier à Changchun.