7 milliards 851 millions de francs CFA en billets noirs saisis par les Douanes sénégalaises

Dans un communiqué paru ce mercredi 07 mai, la Direction générale des Douanes (DGD) renseigne qu’elle a mis la main sur 7 milliards 851 millions de francs CFA en billets noirs dans les régions de Dakar et Thiès.



La DGD explique que la plus importante de ces saisies a été effectuée dans la nuit du 1er au 02 mai 2025 par la Brigade mobile des Douanes de Pikine, Subdivision de Dakar-extérieur, Direction régionale Ouest. 10 millions en coupures de 500 euros ont ainsi été interceptés, ce qui équivaut à 6 milliards 650 millions de francs CFA. Lors de cette même opération, il y a eu la saisie de 1 million 500 mille dollars en billets noirs pour une contrevaleur de 868 millions de francs CFA. Deux individus ont été arrêtés.



La note d’ajouter. « Le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPR), également engagé dans les opérations de lutte contre le faux monnayage, a réalisé une saisie de 5850 billets noirs en coupure de dollars et d’euros soit une contrevaleur de plus de 333 millions de francs CFA. La saisie a eu lieu le 28 avril 2025 à Thiès. Deux individus ont été appréhendés l’un à Thiès, l’autre à Sirmang (Région de Fatick) ». Selon l’administration douanière, cela a été possible grâce à un dispositif de renseignement et de surveillance adapté à la lutte contre le faux monnayage.





































Le Soleil