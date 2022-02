8ème Conférence internationale annuelle fiscale

Les rideaux sont tombés sur la huitième Conférence Internationale Annuelle Fiscale tenue au Togo les 24 et 25 février. Deux jours durant, les travaux des experts ont porté sur « Les Avancées dans la mobilisation des recettes fiscales intérieures en Afrique au 21ème siècle ». En présence des acteurs, des décideurs et des partenaires au développement, Monsieur Saliou Dièye, Président de l’Union des Ordres Fiscauxde l’Afrique de l’Ouest (UDOFOA) et par ailleurs Président de l’ordre des experts du Sénégal, a partagé avec ses confrères et autres participants à cette rencontre, l’importance de la mobilisation des recettes fiscales. Selon M. Dièye « cette mobilisation reste l’un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue est absolument nécessaire ». C’est une condition, fait entendre le Président de l’UDOFOA « si la sous région Ouest-Africaine veut favoriser l’émergence de ses économies par la prise en charge de son avenir économique en mettant en place des Institutions fortes, une justice forte, des politiques stables et un peu d’ouverture pour gérer les barrières linguistiques et concrétiser enfin une monnaie commune à l’échelle de la CEDEAO ».

Cette importante rencontre dans la vie de l’Union des Ordres Fiscaux de l’Afrique de l’Ouest qui a enregistré la pleine adhésion de l’union et l’Association des Professionnels de la Fiscalité du Togo, a servi de tribune pour les acteurs de la fiscalité de se pencher sur l’importance que constitue la mobilisation des ressources fiscales. En droite ligne avec le thème choisi, le Président Saliou Dièye a insisté sur la nécessité « d’assurer la promotion du civisme fiscal et la reddition des comptes en luttant efficacement contre le financement des activités illicites qui prend de nombreuses formes et facilite le crime organisé dans la région ».

Dans ce contexte, rappelle le Président de l’UDOFOA, « la coopération est essentielle entre tous les services chargés de la mobilisation des recettes fiscales afin d’impulser une dynamique positive d’optimisation du potentiel fiscal deja existant dans nos pays pour augmenter le nombre de contribuables s’acquittant régulièrement de leurs obligations déclaratives et le paiement de leurs contributions ». Cependant, la poursuite du renforcement de cette coopération « à travers des conférences et Ateliers et l’harmonisation de la profession d’expert et de conseil fiscal au sein de la CEDEAO » sont vivement souhaités. Sur ce, espère Monsieur Saliou Dièye, les autorités étatiques pourront grandement aider pour la prise en charge de cette préoccupation.

Les travaux de la huitième édition de la Conférence Internationale Annuelle Fiscale a permis aux Conférenciers et Panélistes de partager leurs analyses et expériences. Dans la dynamique de consolider les partages et les résultats issus de cette importante rencontre, le Président Dièye a exhorté l’assemblée sur « l’importance de la mobilisation des recettes fiscales intérieures dans la sous région ». Ce qui, selon lui va certainement « permettre aux participants d’avoir une meilleure visibilité de l’importance des recettes fiscales dans les différents pays membres ». Il appelle dès lors ses confrères de « s’approprier les informations, à cultiver leur partage et l’intégrité, afin d’atteindre l’objectif commun de mobilisation au maximum des recettes fiscales dans les pays membres.

Depuis Lomé, le Président de l’UDOFOA a fait un fort plaidoyer pour mieux accentuer la mobilisation des ressources fiscales, gage de développement. Il appelle à l’arrêt d’exonérations fiscales qui permettent aux investisseurs « de réaliser de bénéfices substantiels qui seront ensuite transférés dans leurs pays au détriment de leurs capacités contributives fiscales dans les recettes budgétaires ».

C’est pourquoi, dira le Président de l’Union des Ordres Fiscaux de l’Afrique de l’Ouest, « notre combat commun pour une Afrique sûre et prospère est juste où la seule mobilisation des recettes fiscales intérieures deviendrait un élément incontournable du budget de nos États ». Ensemble, les pays membres de l’UDOFOA ont, selon M. Saliiu Dièye, « toutes les raisons de croire en l’aboutissement de cette lutte ».