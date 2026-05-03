90 arrestations (BR de Keur Massar) : un maçon recrutait des ouvriers pour des ébats, un fameux traiteur arrêté

La BR de Keur Massar a franchi la barre des 90 arrestations dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. En collaboration avec la BR de Saly, le maçon Mamadou Lamine Diouf a été interpellé à Ngékhokh puis acheminé à Dakar.



Son arrestation serait consécutive à l'exploitation du téléphone de son présumé partenaire Doudou Lamine Dieng. La poursuite de l'enquête a permis d'interpeller à Dakar le célèbre traiteur Balla Mbaye. Ce dernier était en couple avec le maçon de Ngékhokh, d'après l'enquête.







Le double rôle du maçon Mamadou Lamine Diouf



Même si le maçon Mamadou Lamine Diouf entretenait une relation amoureuse avec le banquier Doudou Lamine Dieng, il a entretenu des relations sexuelles respectivement avec Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé, d'après les preuves concordantes collectées par les gendarmes.



Également, le maçon de Ngékhokh est considéré comme un proxénète du banquier déjà arrêté. Mamadou Lamine Diouf recrutait des ouvriers pour des séances intimes avec Doudou Lamine Dieng.

Après avis du doyen des juges près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les deux derniers interpellés ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Le procureur Saliou Dicko suit l'évolution du dossier.





















































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