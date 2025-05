À Abidjan, Ousmane Sonko rencontre Hott avant de recevoir Tah

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a rencontré Amadou Hott au salon d’honneur de l’aéroport international Houphouët-Boigny d’Abidjan, vendredi en début de soirée, pour “l’encourager” à la suite de sa non élection à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), a appris l’envoyé spécial de l’APS.



Ousmane Sonko est arrivé jeudi vers 19 heures 30 à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, première étape d’une “visite de travail et d’amitié” qui va le conduire en Guinée et en Sierra-Leone.



A sa descente d’avion, le chef du gouvernement sénégalais a rencontré son compatriote Amadou Hott au salon d’honneur de l’aéroport pour l’encourager. Les deux hommes ont échangé quelques mots.



Accueilli par le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé et plusieurs autres officiels, Ousmane Sonko a ensuite reçu en audience à son hôtel le nouveau président de la BAD, le Mauritanien Sidi Ould Tah.



A sa sortie d’audience, le tout nouveau président de la Banque africaine de développement a fait part de son “honneur” d’avoir échangé avec le Premier ministre du Sénégal.



“J’ai eu l’honneur d’avoir été reçu par le Premier ministre du Sénégal en tant que nouveau président de la BAD pour les cinq prochaines années”, a dit Sidi Ould Tah.





Au cours de cette audience, Ousmane Sonko est revenu sur les priorités et les orientations du gouvernement sénégalais sur les grandes questions de développement économique en Afrique.



“Notre mandat tourne autour de quatre axes”, dont le premier va consister, pour les cinq années à venir, à “augmenter le volume des finances pour l’Afrique”, a poursuivi Sidi Ould Tah, homme politique et économiste réputé.



Il a aussi évoqué la nécessité de “réformer l’architecture économique africaine”, de “transformer la démographie en un réel dividende”, de “bâtir des infrastructures résilientes” et de “mettre de la valeur ajoutée à nos matières premières”.











































aps