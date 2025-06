À Bignona, des moutons de la DER meurent en masse à quelques heures de la Tabaski

C’est l’inquiétude totale dans une centaine de familles à Bignona qui avaient souscrit à l’opération Tabaski de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), via un opérateur.



Selon le média K7 TV, les moutons acheminés à Bignona dans le cadre de cette initiative meurent en masse,



Les souscripteurs, remboursés de leur caution de 28 000 FCFA, doivent désormais se tourner vers les foirails pour se procurer un mouton à quelques heures de la fête. Une mission quasi impossible avec la flambée des prix de moutons.



Pour les causes de ces décès de masse, certaines sources parlent d’intoxication.







































Walf