A Dakar et à Ziguinchor, de violentes manifestations entre militants de la coalition Yewwi Askan Wi (opposition) et les forces de l’ordre ont causé la mort de 3 personnes, plusieurs blessés et engendré des dégâts matériels. Beaucoup de journaux de la

Le président Macky Sall a reçu les leaders de l'Apr de Kolda au palais ce week-end. Il s'agit du ministre de l'agriculture Moussa Baldé, du nouveau maire Mame Boye Diao et d'Abdoulaye Bibi Baldé, DG de la Poste. Au cours de cette rencontre avec la mouvance présidentielle élargie, les leaders ont promis de s'unir pour l'intérêt de Bby au Fouladou, d'après notre source.



Pour rappel, il y avait beaucoup de frustration lors des locales récentes et pendant le choix des investitures pour les législatives dans les rangs de Bby à Kolda. Et c'est une occasion pour Macky Sall de les réunir pour recoller les morceaux entre les leaders et les militants.



Et cela a été une occasion pour l'ex maire Abdoulaye Bibi Baldé et le nouveau maire Mame Boye Diao de se retrouver ensemble. Et au milieu d'eux se trouve le président du Conseil départemental (MAER) Moussa Baldé, pour les accompagner en tant que ministre de la région.

Selon notre source toujours, le président de la République a exhorté les leaders à oeuvrer dans le sens de l'unité et de la victoire de Bby aux prochaines législatives...