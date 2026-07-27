À Sédhiou, un prestataire de café Touba exige des faveurs charnelles de la part d'un commerçant en contrepartie d'un prêt de 50 000 F CFA

Le sieur D. Sène, estimable commerçant de la place, a choisi de porter son injure devant les tribunaux en déposant une plainte formelle à l'encontre de L. Faty, un humble vendeur de café Touba. L'accusation, grave et infamante, porte sur des faits répétés de harcèlement sexuel. Soucieux de dissiper les ombres de cette affaire et d'en établir la stricte vérité, le procureur de Sédhiou, directement saisi par le plaignant, a promptement instruit le commissariat local de diligenter une enquête approfondie.



Devant les limiers de la police, le commerçant a livré un récit empreint d'amertume : en décembre 2025, alors qu'il sollicitait un prêt de cinquante mille francs CFA pour soutenir ses affaires, L. Faty aurait osé subordonner son assistance financière à l'octroi de faveurs charnelles. Bien que D. Sène jure avoir repoussé cette infâme proposition avec la plus grande fermeté, le vendeur de café n'en aurait pas moins poursuivi ses assiduités coupables et ses sollicitations importunes.



Les colonnes du quotidien Libération, qui s'est fait l'écho de ce scandale, révèlent que le mis en cause n'a nullement cherché à nier ses agissements face aux enquêteurs. Bien au contraire, ses confessions ont pris une tournure des plus singulières. L. Faty a ainsi révélé sa séropositivité, précisant être régulièrement suivi au centre de santé de Sédhiou. Il a en outre confessé son appartenance à un réseau d'adeptes de mœurs alors qualifiées de contre-nature, désignant au passage son compagnon, le tailleur F. B. Mané, comme l'un de ses complices.



Aussitôt appréhendé à son tour, ce dernier s'est enfermé dans un démenti catégorique, récusant en bloc les accusations portées contre sa personne. Sur instructions expresses du parquet, les deux suspects ont été placés sous le régime de la garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent afin de démêler les fils de cette ténébreuse affaire.

