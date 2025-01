ABASS FALL SUR LA LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE DE FARBA NGOM : « LA PROCÉDURE A ÉTÉ RESPECTÉE »

Invité de l’émission En Vérité sur RSI ce dimanche, le ministre de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, s’est exprimé sur la levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, dit Farba. Selon lui, toutes les étapes procédurales ont été suivies avec rigueur, en conformité avec les règles établies par l’Assemblée nationale.



Contrairement à ce qu’il a qualifié de précipitation lors de la levée de l’immunité parlementaire de l’ancien député Ousmane Sonko en février 2022, Abass Fall a souligné que cette fois-ci, le délai de 14 jours requis pour examiner la demande a été scrupuleusement respecté.



« La commission ad hoc et l’Assemblée nationale ont veillé à ce que toutes les étapes procédurales soient respectées avant de recommander la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom », a-t-il déclaré.



Il a également rappelé le rôle strictement délimité de l’Assemblée nationale dans ce type de procédure. « L’Assemblée nationale n’est ni un lieu de jugement, ni d’instruction, ni de poursuites. Elle se limite à vérifier la conformité de la demande avec les lois, le règlement intérieur et la Constitution », a précisé le ministre, lui-même ancien parlementaire.



Abass Fall a souligné que cette levée d’immunité offre à Farba Ngom l’occasion de se défendre devant la justice. « La commission ad hoc de l’Assemblée nationale ne juge pas. Son rôle est uniquement de répondre à la demande formulée par le procureur.



Cette étape permet à Farba Ngom de se présenter devant un juge et de démontrer son innocence », a-t-il conclu.













































Rts