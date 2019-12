ACCIDENT AU PONT DE L’ÉMERGENCE : LE BILAN PASSE À QUATRE MORTS

«L’accident du 26 décembre aux abords du Pont de l’Émergence a enregistré un nouveau mort à l’hôpital général Idrissa Pouye (Ex-Cto de Grand-Yoff ). Quatre personnes y ont, désormais, laissé leur vie, trois luttent contre des traumatismes (les polytraumas) et l’une sauvée et libérée.



Une journée longue et très dure pour sortir les victimes du coma depuis la salle des urgences ou les accidentés sont entre traumatisme crânien, fractures de côtes et de jambes et… coma», rapporte le journal Kritik qui a fait, hier, une immersion sur place.