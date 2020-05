ADAMA BADJI POIGNARDÉ À MORT PAR SON JEUNE COUSIN

Un meurtre s’est produit hier, au quartier Boucotte de Ziguinchor. Un jeune garçon, appelé Lambo, a poignardé à mort son cousin et a pris la fuite après son forfait. La victime, répondant au nom d’Adama Badji, est un chauffeur de camion frigorifique. Selon des informations obtenues par Emedia, c’est vers 19h que le drame a eu lieu et la victime a rendu l’âme vers 21h à l’hôpital de la Paix de la capitale du sud. Le jeune mis en cause est activement recherché par la police.



Selon des témoignages, peu avant le drame, Lambo, réputé être consommateur de chanvre indien, serait rentré à la maison avec une caisse de bouteilles de boisson. Interpelé sur l’origine par Adama Badji, il aurait mal pris les sermons de ce dernier et l’a attaqué en bagarre. Muni d’une corne, Lambo assène à la victime plusieurs coups qui le vident de son sang. Quand les premiers secours arrivent, le mal est déjà fait. Conduit à l’hôpital de la Paix, il rendra l’âme des suites de ses blessures. La police, à la recherche du principal suspect, a ouvert une enquête.

























































