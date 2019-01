« ADIANA sur le Terrain », la nouvelle trouvaille de Thierno LO pour réélire le Président Macky SALL

Après une série d’investitures du candidat Macky SALL, par les différentes structures de sa coalition (jeunes, cadres, sages et femmes), Thierno LO multiplie les initiatives pour réélire le Président Macky SALL. Suite à la rencontre où le leader de l’APD et la coalition ADIANA a réuni 400 jeunes venus de tous les régions du Sénégal ,pour les outiller sur le PSE , la nécessité de se l’approprier pour une large diffusion et les stratégies de communication à adopter par une « inondation » des réseaux sociaux , Thierno LO enchaine par des journées de réflexion avec ses cadres et continue de ratisser large pour le Président Macky SALL ,en effet nos radars indiscrets nous renseignent qu’il y’a beaucoup de mouvements du côté de la permanence de l’APD et de la coalition ADIANA sis à liberté 6 extension ,tous les jours ce sont des mouvements et groupements qui viennent adhérer à la coalition ADIANA et son reçus par Thierno LO, himself et ses responsables jusque tard dans la nuit. Selon nos informations, Thierno Lo a tout récemment décroché un ex candidat à la candidature ayant déposé 25.000 parrains, et si nous y rajoutons les 26.000 parrains déposés par la coalition ADIANA, nous dépassons la barre des 50.000 parrains, soit un record au sein même de BBY. Cette force donc est à capitaliser pour être traduite en électorat. En effet ces adhésions autour de la coalition ADIANA sont le fruit des calebasses de la solidarité et des formations octroyées un peu partout, c’est ainsi que ces militants de l’APD et la coalition ADIANA ont parrainé le président Macky SALL sans que leur leader Thierno LO n’ait eu à se déplacer. Thierno Lo ne s’arrête pas en si bon chemin, il vient de lancer depuis quelques semaines l’opération « ADIANA sur le terrain », en effet ce sont toutes les cellules au niveau national, qui font des séries de porte à portes, des déplacements dans les marchés, places publiques et autres à la rencontre des populations pour partager le bilan du président Macky SALL et donner des mots d’ordres aux populations pour une large diffusion du bilan du Président Macky SALL et son nouveau programme .En plus de ces porte à portes et rencontres avec les populations au plan national, l’infatigable Thierno Lô est en train de faire le tour de toutes les calebasses implantées et toutes les cellules formées un peu partout au Sénégal pour leur demander de réélire le Président SALL afin qu’il puisse terminer ses chantiers ,car étant le seul candidat qui gouvernera « sans pression » une fois réélu ,en d’autres termes démontrer aux populations que la réélection du Président Dall est gage de stabilité du pays .Quoi qu’on puisse dire Thierno LO a un appareil solide derrière lui et dans cette même veine, la coalition ADIANA est devenue incontournable pour la réélection du Président Macky SALL en février 2019 !