ADMISSION DE L’ÉPOUSE DU CHEF DE L’ÉTAT DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTE | LA PRÉSIDENCE DEMENT ET APPELLE A LA RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS ET DU PUBLIC

Depuis quelques heures, une information circulant sur certains sites en ligne et les réseaux sociaux fait état d’un supposé accouchement de l’épouse du Chef de l’État, Mame Absa Faye. La Présidence de la République tient à apporter un démenti formel à cette allégation infondée.



« Madame la Première Dame se porte parfaitement bien et n’a été admise dans aucun établissement de santé pour quelque raison que ce soit. Cette fausse information est totalement erronée et dénuée de tout fondement. » selon le communiqué du Ministre-conseiller, Porte-parole de la Présidence de la République



Porte-parole de la Présidence de la République invite les médias et le public à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la vérification des informations avant leur diffusion. La propagation de fausses nouvelles peut causer des préjudices graves, portant atteinte à la vie privée des personnes concernées et à leur sérénité.



La Présidence appelle donc à une plus grande vigilance et à une vérification rigoureuse des faits avant toute publication. Le respect de la vie privée et la véracité de l’information doivent demeurer des priorités pour tous les acteurs des médias et les utilisateurs des réseaux sociaux.

























































































Rts