AES : le Burkina, le Mali et le Niger officialisent leur retrait de la CEDEAO

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 29 Janvier 2025 à 14:28 modifié le Mercredi 29 Janvier 2025 - 14:30

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ne font plus partie de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Leur retrait, annoncé il y a un an, est désormais effectif.



Ces trois pays reprochent à l'organisation régionale de privilégier les intérêts des dirigeants au détriment des populations. Ils dénoncent également les sanctions économiques imposées après les changements de régime.



Face à cette rupture, ils ont créé en septembre 2023 l'Alliance des Etats du Sahel (AES), une nouvelle structure visant à renforcer leur souveraineté en matière de sécurité et d'économie.



La CEDEAO, fondée en 1975 et regroupant à l'origine 15 états, perd trois membres stratégiques. Malgré ce départ, elle a décidé de maintenir certains avantages aux ex-membres, comme la libre circulation et la coopération économique.



Ce retrait marque un tournant pour l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO doit désormais repenser son rôle, tandis que l'AES cherche à s'imposer comme une alternative régionale.











