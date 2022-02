AFFAIRE BENJAMIN MENDY : UNE NOUVELLE ACCUSATION DE TENTATIVE DE VIOL POUR LE JOUEUR DE MANCHESTER CITY

La date du procès de Benjamin Mendy est connue. Selon L'Equipe, il débutera le 25 juillet et pourrait durer six semaines. Déjà visé par sept chefs d'accusation pour viol sur quatre femmes et un autre pour agression sexuelle sur une cinquième victime présumée, l'arrière gauche de Manchester City, qui n'a plus rejoué depuis la première journée de Premier League à Tottenham (0-1) en août dernier, fait l'objet d'une nouvelle accusation de tentative de viol, annonce le quotidien.



Le 7 janvier dernier, le champion du monde 2018 a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par la justice britannique, après sa comparution devant le tribunal de Chester. L'ancien joueur du Havre, de Marseille et Monaco, qui a été incarcéré à la fin du mois d'août, est depuis assigné à résidence en attendant son procès. Le 11 mars, une prochaine audience préliminaire, préparatoire au procès, attendra Benjamin Mendy.



Quelques jours avant l'annonce de sa liberté conditionnelle, The Sun révélait que Benjamin Mendy avait été transféré pendant la période de Noël dans la prison de Strangeways à Manchester, qui est considérée comme l'une des plus dures et sécurisées d'Angleterre où résident les meurtriers les plus médiatisés du pays.