AFFAIRE DES 11 BÉBÉS DE TIVAOUANE: La sage-femme et l’aide-infirmière placées sous mandat de dépôt

Du nouveau dans l’enquête sur l’affaire des 11 bébés morts calcinés, la semaine dernière, au niveau de l’unité de néonatologie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane. En effet, après trois retours de parquet, Awa Diop et Coumba Mbodji, respectivement sage-femme et laide-infirmière, ont été finalement placées sous mandat de dépôt. Ce, suite à leur face-à-face avec le juge d’instruction.



Cette décision est prise par le magistrat instructeur en dépit de la grogne des blouses blanches de la région qui ont décrété 72h de grève pour « exiger » la libération de leurs collègues.



En déplacement dans la ville sainte pour présenter ses condoléances aux familles des victimes, après avoir écourté son voyage en Guinée Equatoriale, le Chef de l’Etat, Macky Sall, avait instruit deux enquêtes (administrative et judiciaire) pour situer les responsabilités. Il avait également annoncé des missions d’audit dans tous les services de pédiatrie des structures de santé du pays.









































































Le Soleil