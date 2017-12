AFFAIRE KARIM WADE- IBRAHIMA NDIAYE PARLE D’UNE « VICTOIRE DU DROIT SUR LA FORCE »

« La cour de justice de la CEDEAO avait déclaré illégale l’interdiction de sorti du territoire de certains membres du PDS.

Le groupe de Travail des nations unies avait jugé arbitraire la détention de karim Wade.

La justice française, encore une fois de plus vient d’infliger une énième défaite à l’Etat du Sénégal sur cette affaire.

Et aujourd’hui, nous pouvons dire que C’est la victoire du droit sur l’arbitraire, c’est la victoire du droit sur la force d’un Etat.

Ce gouvernement peut continuer à faire ce qu’il veut au Sénégal en usant de la force,mais il doit savoir que cela n’ira point au-delà de nos frontières. »



Cette victoire de plus de Karim Wade renforce de plus en plus le camp des wadistes et particulièrement de Karim Wade . Cependant , Karim Wade est mouillé avec l’affaire Petro Tim; Parviendra t-il à convaincre les sénégalais lors des présidentielles ? Wait and see……