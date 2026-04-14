AFFAIRE PAPE CHEIKH DIALLO ET CIE- L'adjoint au maire de Ouakam, Chérif Aly Diatta, tombe ! (EXCLUSVITÉ DAKARPOSTE)

Ce que d'aucuns appellent prosaïquement la traque des personnes homosexuelles Sénégalaises, ou plutôt l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, s’intensifie.

Depuis plusieurs semaines, les arrestations, à l'actif des pandores de la brigade de Keur Massar, se multiplient à travers le pays.

Dernier cas en date : l'arrestation de Cherif Aly Diatta.



En effet, dakarposte est en mesure de révéler que cet adjoint à l'édile de Ouakam est tombé dans la nasse des enquêteurs de la maréchaussée en charge de la procédure enclenchée aux fins de démanteler les "réseaux Woubis et Yoss".



Dakarposte, qui suit l'évolution de l'enquête comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails.



















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