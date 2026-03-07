AG coalition DIOMAYE : "Rien absolument rien ne peut nous ébranler!" (Président de la République)

Dans son discours lors de l'Ag de la coalition DIOMAYE Président, le président de la République a tenu à inviter tous les sénégalais notamment les membres de Diomaye Président, à faire cap sur l'essentiel. "Nous devons nous concentrer sur l'essentiel et travailler dans la sérénité. Nous devons cultiver la paix pour le bien-être des sénégalais", a-t-il indiqué.



Concernant les débats publics, le président de la République a martelé que les débats doivent se faire dans le respect et la sérénité sans une certaine violence. Il a appelé à bannir la violence et l'animosité notamment dans les débats qui tournent autour du développement du pays.



Dans ce registre, le chef de l’État a appelé à la tolérance et à faire focus sur le développement du Sénégal tout entier. "Nous devons mobiliser toutes les énergies pour porter l'aspiration légitime des sénégalais. La gouvernance que nous portons, est









































































