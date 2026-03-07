"J’ai passé une excellente journée dans..." : La sortie de Ousmane Sonko après les propos de Diomaye Faye

Abdourahmane Diouf, Aminata Mimi Touré et même le chef de l'Etat, Diomaye Faye, ont lancé des piques à peine voilées au leader de Pastef et Premier ministre, Ousmane Sonko, lors de l'Assemblée générale de la coalition Diomaye Président.

Dans un post sur X, Ousmane Sonko a fait une publication décalée, sans mentionner le chef de l'Etat et les membres de Diomaye Président, malgré les piques qui lui ont été lancées. "J’ai passé une excellente journée dans les champs. Il n’y a rien de plus vrai que l’agriculture. Retournons-y tous ! Le pari de la souveraineté est d’abord un pari individuel", écrit le chef du gouvernement sénégalais.

Une publication pour montrer que les propos du chef de l'Etat et de sa coalition ne l'ont pas atteint ?















































