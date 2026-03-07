Bassirou Diomaye FAYE réaffirme son appartenance à PASTEF

Le Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, a pris la parole ce samedi, lors de l’Assemblée Générale de la coalition « Diomaye Président ».



Alors que des rumeurs de distanciation entre le sommet de l’État et la base du parti alimentaient les débats ces dernières semaines, le Chef de l’État a tenu à trancher définitivement la question.



« Je suis de PASTEF et je réaffirme mon ancrage à PASTEF… »



Bassirou Diomaye FAYE rappelle qu’il n’est pas un président « hors-sol ». Il revendique son identité politique et le projet de transformation systémique porté par le parti d’Ousmane SONKO.



Cependant, le Président ne s’est pas enfermé dans une posture partisane. Il a invite ses collaborateurs et militants à la lucidité et à l’humilité.



« …il faut garder en tête que le Sénégal n’a pas commencé avec nous et ne finira pas avec nous… »



Il a par ailleurs souligné que son passage à la tête du pays est une mission temporaire au service d’une œuvre plus grande que les individus ou les partis.





































Walf