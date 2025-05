AIR FORCE ONE: LASSÉ DES 12 ANS DE RETARD DE BOEING, DONALD TRUMP VEUT UTILISER UN AVION QATARI

Le Wall Street Journal a révélé ce jeudi que le gouvernement américain aurait attribué un contrat (au montant non-précisé) à l'équipementier L3Harris Technologies, pour convertir un ancien avion Boeing 747-8 ayant appartenu à la famille royale qatarie en avion présidentiel.



Interrogés par le WSJ, ni la Maison Blanche, ni Boeing, ni L3Harris n'ont commenté cette information.



Le président des États-Unis avait déjà fait part à plusieurs reprises de son mécontentement vis-à-vis du retard accumulé par le programme de remplacement des avions présidentiels – attribué à Boeing en 2015. Dès décembre 2016, soit juste après son élection, il avait tweeté "annulez la commande !". Plus récemment, en février dernier, il avait renouvelé ses critiques vis-à-vis de l'avionneur américain, déclarant "je ne suis pas satisfait de Boeing", et s'était montré prêt à envisager des solutions alternatives, après sa visite d'un 747-8 VIP qatari.



Un programme lourd et coûteux



Il y a dix ans, le Pentagone avait sélectionné Boeing pour modifier et aménager deux 747-8, initialement construits pour la compagnie russe Transaero mais jamais livrés (la compagnie a fait faillite en 2015). L'objectif était alors de remplacer les actuels VC-25A, le nom donné aux deux avions de transport présidentiels, à l'horizon 2024. Selon le calendrier actuel, les avions devraient être livrés au plus tôt en 2027-2028, indique Reuters.



D'un montant estimé à environ 4 milliards de dollars, le chantier de conversion a été impacté par une série de retards, qui ont entraîné des surcoûts de l'ordre de 2,5 milliards de dollars pour Boeing, précise CNN.



Boeing a dû faire face à une série de déconvenues: pénurie de main d'œuvre, grève, crise sanitaire, défaillances dans la supply chain, graves manquements internes… sont autant de paramètres qui ont contribué à retarder le programme et fait exploser l'enveloppe budgétaire.



Des modifications colossales



Si cette décision est confirmée, il n'est pas pour autant acquis que l'avion sera rapidement prêt, ni qu'il pourra être opéré au même titre que les actuels 747-200, pour des raisons de sécurité, mais aussi de certification, une procédure qui prend du temps.



Car les avions dédiés aux déplacements présidentiels doivent être configurés pour offrir un maximum de sécurité et faire face à un grand nombre de menaces, du tir de missile aux cyberattaques.



Les travaux de modification des avions au fuselage blanc et bleu ciel concernent, entre autres, l'autoprotection de l'avion (leurres antimissiles et protection anti-atomique), les liaisons de données pour communiquer de manière sécurisée et résister aux tentatives de brouillage, l'ajout d'équipements pour faire de l'avion un centre de commandement et de contrôle aéroporté…



Autant de travaux qui doivent à la fois prendre en compte les derniers développements technologiques en termes de capacités militaires mais aussi les contraintes liées aux normes et aux procédures de l'industrie aéronautique.



Si le projet se confirme, reste à savoir quel sera le périmètre exact des modifications et aménagements, qui détermineront les conditions d'utilisation de l'avion.



Une "Maison Blanche aéroportée"



Le premier avion à avoir été utilisé spécifiquement pour les déplacements présidentiels était un 707 modifié, étrenné par John F. Kennedy en 1962.



Baptisés VC-25A, les avions actuellement dédiés au transport du président et du gouvernement ont été mis en service dans les années 1990.



Ils sont capables d'être ravitaillés en vol, pour augmenter leur autonomie et leur rayon d'action. A bord, le président et les personnes l'accompagnant disposent de plusieurs espaces, répartis sur trois niveaux (contre deux pour un 747 "classique"), dont des espaces de travail et de repos, une salle de conférence, un espace médical transformable en salle d'opération, ainsi que deux cuisines, qui peuvent fournir des repas pour 100 personnes à la fois, selon le site de la Maison Blanche



















































